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Petrol platformu Yalova'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

Köstence Limanı'ndan hareket eden Bahama bayraklı "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Yalova'ya geldi

Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, Yalova'ya ulaştı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan "Scarabeo 9", Altınova'daki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Tersanesi'ne bakım ve onarım için geldi.

Dev petrol arama platformu, Yalova sahilinden geçerken vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Scarabeo 9"a Yalova sahilinden geçerken "Kurtarma 6" adlı römorkör eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
bakım liman petrol platformu

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