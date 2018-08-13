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Petronet ile hediye akaryakıt kazanma dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

Petronet ile hediye akaryakıt kazanma dönemi

İSTANBUL (AA) - Multinet Up’ın şirketlere özel çözümü Petronet, hediye akaryakıt dağıtıyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up'ın akaryakıt çözümü Petronet, yeni kullanıcılarına, 30 Eylül'e kadar yapacakları akaryakıt alışverişinden 15 bin TL’ye varan hediye akaryakıt kazanma fırsatı sunuyor.

Petronet çözümünü kullanmayan mevcut Multinet müşterileri veya yeni Multinet müşterilerine açık olan kampanya 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Multinet Up’ın şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell'in Türkiye'deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketlere akaryakıt ihtiyacını yaygın istasyon ağı güvencesi, tasarruflu kullanım ve tek faturada kontrol imkanı sunuyor. Petronet, kritik lokasyonlarda bulunan binin üzerinde Shell istasyonu ile yaygın bir ağda hizmete ulaşmayı sağlıyor. Araçtan inmeden ödeme imkanı sağlayan Petronet ile kullanıcılar portal üzerinden, dilediği zaman aralığını seçerek kullanım raporu alabiliyor.

Şirket araç çözümleri kapsamında sunulan hizmetler ile araç ve filo kiralama, şirket araçlarının akaryakıt giderlerini uygun fiyat ve koşullarla sağlama ve şirket araçlarının yıkama, lastik ve bakım giderlerini yönetmek mümkün oluyor.

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Multinet Up

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