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Peugeot'dan İran kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

Fransız otomobil üreticisi PSA, İran'da ortaklıkla yürütülen faaliyetlerini 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını duyurdu

PARİS (AA) - Fransız otomobil üreticisi PSA, ABD yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki faaliyetlerinin 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını açıkladı.

Peugeot ve Citroen gibi otomobil markalarını bünyesinde barındıran PSA grubundan yapılan yazılı açıklamada, bir anlaşmaya varabilme amacıyla ABD yönetimiyle müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanan nükleer anlaşma (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) ve ardından 16 Ocak 2016'da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması sonrasında PSA Grubu, 21 Haziran 2016'da İran Khodro ve 6 Ekim 2016'da da Saipa ile ortaklık anlaşması imzalamıştır." ifadesine yer verilerek, bu anlaşmaların ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransız yasalarına tamamen uygun olduğu belirtildi.

ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması sonucunda "6 Ağustos'a kadar ABD yasalarına uygun olma amacı güdülerek, PSA Grubu'nun bu anlaşmaları askıya alma sürecini başlattığı" belirtilerek, Fransa hükümetinin desteğiyle Grubun, muafiyet elde etmek için ABD yönetimiyle görüşmeleri de sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, PSA Grubu'nun konu ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği ve ilgili ülkelerin yöneticileriyle iletişim içinde olunduğu vurgulandı.

PSA, geçen yıl İran'da 444 binden fazla araç satmış, 2030'a kadar bu rakamları üç katına çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

Fransa yönetimi, ABD'nin çekilmesiyle İran ile varılan anlaşmanın sonlandırılmadığını açıklamış ve anlaşma şartlarının devam ettiği yönünde görüş bildirmişti.

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