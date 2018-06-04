Peugeot'dan İran kararı

PARİS (AA) - Fransız otomobil üreticisi PSA, ABD yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki faaliyetlerinin 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını açıkladı.

Peugeot ve Citroen gibi otomobil markalarını bünyesinde barındıran PSA grubundan yapılan yazılı açıklamada, bir anlaşmaya varabilme amacıyla ABD yönetimiyle müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanan nükleer anlaşma (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) ve ardından 16 Ocak 2016'da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması sonrasında PSA Grubu, 21 Haziran 2016'da İran Khodro ve 6 Ekim 2016'da da Saipa ile ortaklık anlaşması imzalamıştır." ifadesine yer verilerek, bu anlaşmaların ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransız yasalarına tamamen uygun olduğu belirtildi.

ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması sonucunda "6 Ağustos'a kadar ABD yasalarına uygun olma amacı güdülerek, PSA Grubu'nun bu anlaşmaları askıya alma sürecini başlattığı" belirtilerek, Fransa hükümetinin desteğiyle Grubun, muafiyet elde etmek için ABD yönetimiyle görüşmeleri de sürdürdüğü bildirildi.