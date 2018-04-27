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Peugeot'dan yeni bisiklet koleksiyonu "Legend"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Peugeot, yeni Legend bisiklet serisini pazara sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, markanın ikonik modellerinin tasarımından ilham aldığı yeni Legend bisiklet serisini pazara sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, marka, 130 yıllık bir mirasın geleneğini, yeni bir bisiklet koleksiyonu ile geleceğe taşıyor. Legend adındaki seri, hem rahat hem de güvenilir bir retro bisiklet arayan, çocuktan yetişkine tüm bireylere hitap ediyor.

Öncelikli olarak kent içi kullanım için tasarlanan Legend koleksiyonu Fixie yol ve şehir bisikleti olmak üzere farklı versiyonlardan oluşuyor. 2 ila 6 yaş arası çocuklara hitap eden çocuk koleksiyonu ise başlangıç bisikleti özellikleriyle çocukların kullanımını kolaylaştırıyor.

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