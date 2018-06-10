Peygamber ocağında Kadir Gecesi

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 22:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan üs bölgesinde Kadir Gecesi kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan üs bölgesinde Mehmetçik, Kadir Gecesi'ni duayla geçirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, gerçekleştirdikleri hava destekli operasyonlarla terör örgütüne dağları dar ediyor.

Lice ilçesi kırsalında oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan komandolar, kullandıkları son teknoloji silahlar sayesinde teröristlere göz açtırmıyor.

Komandolar üs bölgesinde yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetiyle Diyarbakır-Bingöl karayolunun emniyetini sağlayarak, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmesini sağlıyor.

- Şehitler için eller semaya kalktı

Ramazanda iftar ve sahurunu da üs bölgesinde yapan komandolar, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, şehit olan arkadaşlarının ruhlarını şad etti.

Komandolar, hep birlikte açılan iftarın ardından mescitte cemaatle namaz kıldı. Namazın ardından Mehmetçikler, ellerini semaya açarak, şöyle niyazda bulundu:

"Ya Rabbel alemin, bunlar Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, vatanları, milletleri, dinleri ve inançlarını korumak, bu uğurda can veren şehitlerimizin okunan Kur'anlar, Yasinler hürmetine ruhlarını şad eyle makamlarını cennet eyle; Bedir ve Uhud şehitleri ile beraber haşreyle. Devletimizi milletimizi payidar eyle, vatanımızı milletimizi ve tüm İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bütün şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını ali eyle, cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi."

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Diyarbakır kadir gecesi Lice

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