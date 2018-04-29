 PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU ETKİNLİĞİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Peygamber Sevdalıları Platformu "Hz.Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama Mevlid" etkinliği düzenledi.

Yenikapı miting alanındaki etkinliğe HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlik için Anadolu Yakası'nda 11 ilçede 31 ve Avrupa Yakası'nda 18 ilçede 75 noktada ücretsiz servis kaldırıldı. Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan etkinlikte sık sık tekbir getirildi. Çeşitli sanatçıların konserler verirken, ilahiler ve dualar okundu. Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından hazırlanan mesajın okunmasının ardından bazı konuşmacılar peygamber sevgisi ile ilgili konuşma yaptı. Etkinlik devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalıktan detaylar

-Tekbir getirilmesİ

-Konserden detaylar

-Yapıcıoğlu'nun görüntüsü

-Protokolden detay

-Platformun mesajının okunması

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detaylar

