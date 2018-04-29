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Peygamber sevdalıları platformu etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

PEYGAMBER Sevdalıları Platformu "Hz.Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama Mevlid" etkinliği düzenledi.

Erhan TEKTEN İstanbul,(DHA) PEYGAMBER Sevdalıları Platformu "Hz.Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama Mevlid" etkinliği düzenledi. Yenikapı miting alanındaki etkinliğe HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlik için Anadolu Yakası'nda 11 ilçede 31 ve Avrupa Yakası'nda 18 ilçede 75 noktada ücretsiz servis kaldırıldı. Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan etkinlikte sık sık tekbir getirildi. Çeşitli sanatçıların konserler verirken, ilahiler ve dualar okundu. Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından hazırlanan mesajın okunmasının ardından bazı konuşmacılar peygamber sevgisi ile ilgili konuşma yaptı. Etkinlik devam ediyor.

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