"Peygamberimizin Emanetleri ve Miraç" sergisi ziyarete açıldı

KOCAELİ (AA) - Hz. Muhammed'in eşyalarının da aralarında yer aldığı Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin replikaları Kocaeli'de sergileniyor.

Yedi Kandil Sanat Derneği'nce (YEKSADER) tarafından Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Peygamberimizin Emanetleri ve Miraç" sergisinde, 22 mukaddes emanetin replikaları ile 41 karma eser yer alıyor.

Dernek Başkanı hattat, müzehhibe ve ressam Şefika Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta gördükleri kutsal emanetleri, çeşitli materyallere işleyerek birebir ölçülerde yaptıklarını söyledi.

Topkapı Sarayı'nda olan ancak sergilenmeyen emanetlerin de imitasyonlarını ürettiklerini anlatan Ülker, hedeflerine ulaştıklarını, çalışmalarına sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Ülker, Miraç ile ilgili eserler de yaptıklarını belirterek, "Sancak-ı Şerif birebir ölçülerle ipekten ve altın iplerle işlendi. Yazılar tamamen taklit edildi. Onun dışında Peygamber Efendimiz'in kılıcı yarı değerli taşlarla ve altın kullanılarak yapıldı. Bunun gibi değerli eserlerin yanında dernek üyelerimiz ile yaptığımız karma eserler de sergimizde yer alıyor." diye konuştu.

Sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.