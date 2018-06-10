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"Peygamberler şehri"nde Kadir Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Kadir Gecesi çeşitli etkinliklerle eda edildi - Şanlıurfa'da vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

"Peygamberler şehri" olarak da nitelendirilen kentte, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın da bulunduğu Balıklıgöl Yerleşkesi'nde açtı.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim-i dinledi.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet edilen bölgeler, kentte ibadet için en fazla tercih edilen mekanların başında yer aldı.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Balıklıgöl'de ibadet edenlerden İbrahim Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayında manevi atmosferin ön plana çıktığını söyledi.

Huzurlu bir ortamda geceyi geçirmenin sevincini yaşadığını belirten Çelik, "Şanlıurfa'da kandil programlarının vazgeçilmez yeri Balıklıgöl'dür. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu geceyi idrak etmek için geldik. Tüm İslam aleminin kandili ve gelecek bayramı şimdiden mübarek olsun." diye konuştu.

Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen özel programların ardından vatandaşlara çıkışta çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kahramanmaraş

Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraş'ta camiler dolup taştı.

Kahramanmaraş'ta, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kahramanmaraşlıların büyük bölümü Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Türkiye'nin üçüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'ni tercih ederken, içeride yer bulamayanlar namazlarını cami avlusunda eda etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.

- Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde gece coşkusu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kadir Gecesi nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kadir Gecesi nedeniyle ilgi odağı oldu.

Gece nedeniyle külliyeye gelen vatandaşlar iftarlarını burada yapıp teravih namazlarını eda etti.

- Adıyaman

Adıyaman'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etmek için kişi Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Türbesi'ne akın etti.

Samsat Müftülüğü tarafından her yıl düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğine Adıyaman merkez ve diğer ilçelerden binlerce kişi geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın son günlerde Batı'da Müslümanlara karşı yapılan fiili saldırıların arttığını, adeta bir haçlı saldırısı başlatıldığını, Müslümanların bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.

Okunan ilahilerden sonra binlerce kişi beraber saf tutarak namaza durdu.

Namazdan sonra tüm İslam alemi için toplu şekilde dua edildi.

- Malatya

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Malatya'da da vatandaşlar camilere akın etti.

Darende ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Vatandaşlar, ziyaretlerini hafızların okuduğu salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'in önünden geçerek yaptı.

İlçe merkezinin yanı sıra çevredeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, camide ibadet ederek gecenin feyzinden yararlanmaya çalıştı.

Somuncu Baba Camisi, Kadir Gecesi'ni ziyaret ve ibadetle geçirmek isteyenler için sabaha kadar açık tutulacak.

"Peygamberler şehri"nde Kadir Gecesi

- Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Kadir Gecesi çeşitli etkinliklerle eda edildi - Şanlıurfa'da vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti

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Kadir Gecesi
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Balıklıgöl cami cemaat Eshab-ı Kehf Külliyesi kadir gecesi Kahramanmaraş Şanlıurfa

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