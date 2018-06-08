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"Peygamberler şehri'nde ramazanın son cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

"Peygamberler şehri'nde ramazanın son cuma namazı kılındı

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Kent merkezi ve ilçelerinde gelen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesinde cuma namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.

Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi ve Hasan Paşa Camisi'nde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.

Ramazan ayının son cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki birçok camide de yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlardan Mahmut Hangişhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının son cumasını eda etmek üzere Dergah Camisi'ne geldiklerini belirtti.

Ramazan ayının kalan günlerini ve Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini aktaran Hangişhan, gelecek ramazan ayına kavuşmayı Allah'tan temenni etti.

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Balıklıgöl cami Ramazan son cuma Şanlıurfa

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