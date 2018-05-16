"Peygamberler şehri"nde teravih coşkusu

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Teravihin ardından Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Müslümanların "on bir ayın sultanı" olarak kabul ettikleri ramazan dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kente gelenler, Balıklıgöl yerleşkesinde İbrahim Peygamberin doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.
Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen ve dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak nitelendirilen Balıklıgöl'de, balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilere akın eden vatandaşlar, ramazanın ilk teravihini kıldı. Daha çok anneleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.
Namazın ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı da kılındı. Namazın ardından bir grup, cami avlusunda İsrail aleyhinde slogan attı.
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