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"Peygamberler Tarihi Müzesi" teknolojiyi kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi: - "Hangi peygamberimizin hangi bölgelerde yaşadığı, kavmi neydi, yüce Allah tarafından ne amaçla görevlendirildiği konusunda müzede bilgiler verilecek"

Şanlıurfa'da, Kur'an-ı Kerim'in esas alınarak, yapılması planlanan "Peygamberler Tarihi Müzesi" teknolojik imkanlarla desteklenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip müzenin proje detayları duyuruldu.

İçerik olarak Kur'an-ı Kerim'in esas alınacağı müze, ay-yıldız mimari tasarımıyla iki yapay tepe şeklinde tasarlanacak.

Kullanım alanı tamamen toprak altında olacak müzenin yıldız tasarımına sahip kısmında ise ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler yer alacak.

İçerisinde danışma, idari birimler, personel odaları, mescit, kütüphane, kafe ve alışveriş noktaları yer alan yıldız bölümü aynı zamanda müzeye giriş ve çıkışları içeren 900 metrekarelik alanı kapsayacak.

En geniş noktasındaki çapı 16 metreyi bulacak müzenin yüksekliği ise 15 metre olacak hilal kısmı da 6 bin metrekarelik bölgeden oluşacak.

Teknolojik imkanların kullanılarak görsel bir şölen sunulacağı hilal bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tüm peygamberlerin yaşantıları yine Kur'anda anlatıldığı gibi yansıtılacak.

Kronolojinin yanı sıra kıssaların uzunluğuna da dikkat edilecek müzede, sesli ve hareketli unsurlarda yer alacak. Müze aynı zamanda konuyu bütünleyen, maket ağaç, bitki, hayvan, taş, kaya ve su gibi üç boyutlu nesnelerle de desteklenecek.

- "Çalışmayı, bilim heyeti hazırladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm peygamberleri anmak ve anlamak için müzenin hayata geçirileceğini belirtti.

Proje çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefimiz ziyaretçilerimize peygamberler noktasında tarihi bir yolculuk yaşatmak. İnsanlık tarihinde yol gösterici olan peygamberlerimizin daha iyi tanıtılmasını sağlamanın Peygamberler Şehrine çok yakıştığını biliyoruz. Çalışma bilimsel bir heyet tarafından hazırlandı. Kaynak olarak Kur'an-ı Kerim esas alınıyor. Ayetlerle ve hadislerle peygamberler tarihi burada işlenecek. İşin uzmanları tarafından metinler yazılıyor ve bu metinler görsel ve efekt olarak sunulacak. Hangi peygamberimizin hangi bölgelerde yaşadığı, kavmi neydi, yüce Allah tarafından ne amaçla görevlendirildiği konusunda müzede bilgiler verilecek. İşte tüm bunları güzel bir şekilde seslendirilerek halkımıza sunacağız."

Çiftçi, projenin 18 ayda tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini aktardı.

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Peygamberler Tarihi Müzesi Kur'an-ı Kerim müze Şanlıurfa

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