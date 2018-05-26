DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde "Peygamberler ve Sahabeler Kenti Diyarbakır’ın Fethi" etkinliği düzenlendi. Diyarbakır Fetih Platformu tarafından İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami’nin bahçesinde verilen iftara 4 bine yakın kişi katıldı. Akşam namazının ardından Ulu Cami içerisinde yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Diyarbakır'ın fethiyle ilgili Kürtçe ve Türkçe ilahiler seslendirildi. Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, bir selamlama konuşması yaptı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ise yaptığı konuşmada, sahabeler ve peygamberler şehri olan Diyarbakır’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Selahaddin Eyyubi’nin torunlarının yanında Kudüs’u konuşmanın daha anlamlı olduğun söyleyen İşliyen, "Kudüs İslam'ın şehri olmasın diye İsrail'in başkenti ilan edildi. Buna direnen Gazze'deki kardeşlerimizden onlarcası şehit edildi. Küresel dünya başımızı eziyor. Başımızı kaldırmaya izin vermiyor" dedi.

"Kenetlenmeyi başaramazsak, içimizde yek vücut olamazsak, sahabenin emanetini taşımakta zorlanacağız" diyen İşliyen, "Tek bir vücut haline gelmeliyiz. Bu ümmet hakkında, bu bölge hakkında plan kuranların palanlarını heveslerinin kursaklarında kalması bizim ümmet olmayı başarmamıza bağlı. Sahabenin muvaffakiyetinin temelinde bu var." ifadelerini kullandı. Müslümanları yine Müslümanlarla zayıflatarak Mescidi Aksa'nın ellerinden alınmaya çalışıldığını belirten İşliyen, şunları dile getirdi: "Hamas diyerek Filistin Kurtuluş Örgütü diyerek, birbirimize düşürüyorlar. Bir taraftan Özgür Suriye Ordusu diyerek, bir taraftan DAEŞ diyerek, bir taraftan Haşdi Şabi Şiileri diyerek, bir taraftan mezhebi kaşıyarak, bir taraftan etnik kimlikleri, Kürtleri bir taraftan, Türkmenleri bir taraftan, Arapları bir taraftan. Peygamberimiz bize böyle öğretmemişti." Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunun kaydeden İşliyen, "Diyarbekir denilince aklımıza peygamberler geliyor. Burayı peygamber şehri diye tanımıyorlar. Biz yeterince buraya anlatmadığımız için, yeteri kadara kendimizden bahsetmediğimizden dolayı Diyarbekir denilince elinde polis panzerine taş atan çocuklar geliyor. Hak etmiyoruz bu görüntüyü biz. Hak etmiyorsunuz bu görüntüyü." diye konuştu.