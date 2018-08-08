Peyzaj ve süs bitkiciliği festivalde ele alınacak

"Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", 26-29 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar sahilinde yapılacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festival ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda Kırkpınar Havaalanı mevkisinde alt drenaj kanalları çalışmalarını tamamlayan Sapanca Belediyesi'ne bağlı ekipler, düzenleme ve çim ekimi için zemin çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştirilecek festivale ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

SATSO'daki toplantıda, Bursa, Yalova, Antalya, Balıkesir, İzmir, İstanbul ve Konya gibi illerin yanı sıra yurt dışından katılımcıların da yer alacağı festivalle ilgili gelinen son durum değerlendirildi.

Festival alanının sektör için en uygun şartlarda dizayn edilerek katılımcıların sergileme alanları oluşturmalarına yönelik istişarelerde bulunulan toplantıda, festival tarihine kadar tamamlanması gereken çalışmalarla ilgili görev dağılımları gerçekleştirildi.