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P&G, Türkiye'de yapay zeka üzerine yarışma düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu: - "Gelişmekte olan teknolojilerin bizim inovasyon genimizi daha fazla besleyebilmesi için Hackathon'lar da düzenlemeye başladık. İlkini Türkiye'nin de aralarında olduğu 10 ülkede yaklaşık 4 ay önce ses ve görüntü tanıma teknolojileri üzerine düzenledik. Şimdi ikincisini mayıs ayında Türkiye'de özel olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Bu da tamamen yapay zeka teknolojileri üzerine olacak"

İSTANBUL (AA) - Procter and Gamble (P&G), yapay zeka üzerine Hackathon yarışması düzenlemeyi planlıyor.

Gillette, İpana, Orkid, Prima gibi tanınmış markaların geliştiricisi P&G'den yapılan açıklamaya göre, şirket, veri analitiğinden faydalanarak tüketici ihtiyaç ve beklentilerini belirledi.

P&G, hamilelik zamanını önceden tahmin edebilen ClearBlue Dijital Ovülasyon Testi'nden, Banabak projesi için geliştirdiği özel mobil uygulamasına kadar birçok inovatif çözüme imza attı. P&G, Banabak mobil uygulaması için yapay zeka üzerine Hackathon yarışması düzenlemeyi planlıyor.

P&G Datadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CDO) Guy Peri, P&G'nin hızlı tüketim ürünleri alanının olduğu kadar tüketici araştırmaları alanının da en büyük şirketlerinden biri olduğunu belirterek, "İlk araştırma departmanımızı 160 yıl önce kurduk. O zamandan bu yana her yıl binlerce araştırma yaparak tüketici beklenti ve taleplerini yenilikçi ürünlerimizle karşılıyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte artan veri akışlarına aynı hızda yanıt verebilmek içinse 2015 yılında veri analitiği üzerine ayrı bir departman kurduk. Veri bilimcilerden oluşan yeni yapılanmamızla iş süreçlerimizi geliştirmek ve yeni inovatif ürünler geliştirmek üzere için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gebelik zamanını yüzde 99 doğrulukla tahmin ediyor"

Peri, son iki yılda veri tabanlı yenilikçi ürünler geliştirme konusunda önemli gelişmelere imza attıklarını aktararak, kadınların hormon profillerine göre hamile kalma zamanlarını gösteren ClearBlue'nun akıllı uygulamasıyla çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdığını dile getirdi.

Peri, "ClearBlue, standart takvim uygulamalarından farklı; çünkü standart bir algoritma üzerinden değil, her kadında farklı olan hormon verileri üzerinden bir tahminde bulunuyor. Bu nedenle takvim uygulamaları yüzde 9 doğrulukla tahminde bulunurken ClearBlue yüzde 99 doğrulukta bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

P&G'nin en yeni inovatif uygulamalarından birinin de Olay markaları için geliştirdikleri "Skin Advisor" akıllı telefon uygulaması olduğunu belirten Peri, "Cilt yaşını hesaplayabilen bu uygulama kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ürün önerilerinde bulunabiliyor. Bu da veri analitiğinin çok basit noktalarda bile hem markaların hem de tüketicilerin günlük yaşamını nasıl kolaylaştırabileceğini gösteriyor." bilgisini verdi.

- "Çamaşır makinesi üzerinden deterjan siparişi almaya başlıyor"

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, teknolojinin gelişimi sayesinde hem tüketicileri daha doğru anladıklarını hem de gelecek trendlerine yön verdiklerini kaydederek, tüketicilerin hayatlarını iyileştirecek çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Turnaoğlu, bu konuda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka gibi en yeni teknolojilerinden de etkin bir şekilde yararlandıklarını aktararak, yakın zaman önce Vestel iş birliğiyle hayata geçirdikleri ve çamaşır makinesi üzerinden otomatik Ariel çamaşır makinesi deterjanı sipariş verilmesine imkan veren uygulamalarını örnek verdi.

Vestel ile birlikte hayata geçirdikleri projenin IoT alanında Türkiye'de ilk, dünyada ise hali hazırda sayılı örneklerden biri olduğunu kaydeden Turnaoğlu, "Amacımız sadece en iyi deterjanı sunmak değil, aynı zamanda deterjanı eve taşıma derdine son vermek. Uygulamanın canlı örneklerini yaz döneminde piyasada göreceksiniz." yorumunu yaptı.

Turnaoğlu, P&G'nin sadece Türkiye'de gençlere özel sunduğu Banabak mobil uygulaması için Hackathon düzenlemeyi planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pazarda iyi rekabet etmek en yeni teknolojileri yakından takip etmeyi gerektiriyor. Gelişmekte olan teknolojilerin bizim inovasyon genimizi daha fazla besleyebilmesi için Hackathon'lar da düzenlemeye başladık. İlkini Türkiye'nin de aralarında olduğu 10 ülkede yaklaşık 4 ay önce ses ve görüntü tanıma teknolojileri düzenledik. Şimdi ikincisini mayıs ayında Türkiye'de özel olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Bu da tamamen yapay zeka teknolojileri üzerine olacak. Gençleri yapay zeka teknolojilerini kullanarak P&G'ye özel çözümler geliştirmeye davet edeceğiz."

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