Philips Aydınlatma Frankfurt’ta yeni ürünlerini duyurdu

FRANKFURT (AA) - Philips Aydınlatma, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Aydınlatma ve Yapı" (Light and Building) Fuarı’nda yeni ürünlerini ve konseptlerini tanıttı.

Philips Aydınlatma’nın fuar kapsamında düzenlediği basın toplantısında yaptığı en önemli duyurulardan biri müşterileri için veri erişimli hizmetler oluşturmaya yönelik tanıtım paketi olan "Interact" adlı nesnelerin interneti (IoT) platformu oldu.

LED lamba ve armatürlerinin yanı sıra, evlere yönelik popüler Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin dış mekan ürün gamı ve yeni iş ortakları da Philips Aydınlatma'nın sergilediği yenilikler arasında yer adı.

Philips Aydınlatma, yüksek kaliteli LED aydınlatmasının yaydığı ışık dalgaları üzerinden geniş bant internet bağlantısı temin edebilen Light Fidelity’i (LiFi) teknolojisini de piyasaya sundu.

Şirketin verdiği bilgilere göre LiFi, WiFi’a benzeyen, iki yönlü, yüksek hızlı kablosuz bir teknoloji ancak verilerin yüksek güvenlikli bir yöntemle aktarılması için radyo dalgaları yerine, ışık dalgalarından yararlanıyor. Philips Aydınlatma’nın, LiFi teknolojisi ile çalışan ofis armatürleri, aydınlatma kalitesinden taviz vermeden, saniyede 30 megabaytlık (Mb/s) bir hızla geniş bant bağlantı imkanı sağlıyor.