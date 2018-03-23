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Philips Aydınlatma Frankfurt’ta yeni ürünlerini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Philips Aydınlatma, Almanya’nın Frankfurt kentindeki "Aydınlatma ve Yapı" (Light and Building) Fuarı’nda düzenlediği basın toplantısında “Interact” ve “LiFi” gibi yeni ürünlerini tanıttı -Philips Aydınlatma CEO'su Rondolat: -"İnovasyona yönelik sahip olduğumuz itibar, sektörde rakipsiz. Bu yıl çıtayı daha da yükselttik"

FRANKFURT (AA) - Philips Aydınlatma, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Aydınlatma ve Yapı" (Light and Building) Fuarı’nda yeni ürünlerini ve konseptlerini tanıttı.

Philips Aydınlatma’nın fuar kapsamında düzenlediği basın toplantısında yaptığı en önemli duyurulardan biri müşterileri için veri erişimli hizmetler oluşturmaya yönelik tanıtım paketi olan "Interact" adlı nesnelerin interneti (IoT) platformu oldu.

LED lamba ve armatürlerinin yanı sıra, evlere yönelik popüler Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin dış mekan ürün gamı ve yeni iş ortakları da Philips Aydınlatma'nın sergilediği yenilikler arasında yer adı.

Philips Aydınlatma, yüksek kaliteli LED aydınlatmasının yaydığı ışık dalgaları üzerinden geniş bant internet bağlantısı temin edebilen Light Fidelity’i (LiFi) teknolojisini de piyasaya sundu.

Şirketin verdiği bilgilere göre LiFi, WiFi’a benzeyen, iki yönlü, yüksek hızlı kablosuz bir teknoloji ancak verilerin yüksek güvenlikli bir yöntemle aktarılması için radyo dalgaları yerine, ışık dalgalarından yararlanıyor. Philips Aydınlatma’nın, LiFi teknolojisi ile çalışan ofis armatürleri, aydınlatma kalitesinden taviz vermeden, saniyede 30 megabaytlık (Mb/s) bir hızla geniş bant bağlantı imkanı sağlıyor.

-Dubai'deki akıllı üniversiteye akıllı aydınlatma

Diğer yandan şirket, Dubai’deki Hamdan Bin Mohammed Akıllı Üniversitesi'nde yine kendi ürünü olan Interact Ofis programıyla kumanda edilen son teknolojiye sahip bağlantılı LED aydınlatma sistemini kurduğunu açıkladı.

Bu teknoloji sayesinde akademisyenler, akıllı telefon uygulaması üzerinden ışığı kumanda edip kişisel ayarlar yapabilecek, öğrenciler ise aydınlatma tabanlı konumlandırma teknolojisinin yönlendirmesi ile istedikleri sınıfa gidebilecekler.

Üniversite, Interact Ofis ile yeni deneyimler ve hizmetler sunarken, yazılım sistemi, tüm bina sistemleri kesintisiz olarak birlikte çalışacak şekilde üniversitenin Bina Yönetim Sistemi’ne entegre edildi. Ayrıca, ısıtma, havalandırma ve klima sistemi, ders programları ile eş zamanlı hale getirildi.

Philips Aydınlatma Üst Yöneticisi (CEO) Eric Rondolat basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İnovasyona yönelik sahip olduğumuz itibar, sektörde rakipsiz. Bu yıl çıtayı daha da yükselttik. En son LED inovasyonlarımız; ışık dalgaları ile ganiş bant imkanı sağlayan ve ezber bozan bir teknoloji olan LiFi’dan, temin etmek için, ofislerinizi donatan popüler ve nostaljik görünümlü lambalara kadar çeşitli geliştirmelerden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Philips Aydınlatma, şirket unvanının “Signify” olarak değiştirileceğini, bununla beraber ürünler için Philips markasını devam ettirileceğini bildirdi.

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Frankfurt LiFi Light and Building Philips Aydınlatma

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