Piazza AVM, kurtuluş coşkusuna fotoğraf sergisiyle ortak oluyor

Düzenlediği sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerle özel günlere ayrı bir anlam katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde özel bir sanatsal etkinliğe daha kapılarını açıyor.
Büyük medeniyetlere beşiklik etmiş, peygamberler şehri Şanlıurfa’nın birlik ve beraberlik içinde kazandığı kurtuluş zaferinin yıl dönümünde fotoğraf sanatının yerel ve seçkin eserleri Piazza AVM’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Şanlıurfa Sanat Evinin fotoğraf sergisinin açılışı kentin kurtuluş yıl dönümü olan 11 Nisan’da gerçekleşecek. İlin tarihi, kültürel ve sosyal yapısını yansıtan siyah beyaz ve renkli karelerinden oluşan sergi 15 nisana kadar ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilecek.
11 Nisan 1920’de tarihe altın harflerle yazılan şanlı bir zafere imza atan Şanlıurfa’nın kurtuluş coşkusuna Piazza AVM de bu sanatsal aktiviteyle ortak olma fırsatı bulacak.
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