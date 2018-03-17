Pikniğe giden vatandaşlar ceset buldu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Hatice Uyar (25), piknik yapmak için bölgeye giden vatandaşlar tarafından su kanalında ölü bulundu.

Bahçearası Mahallesi Değirmendere mevkiine piknik yapmaya giden vatandaşlar, saat 17.30 sıralarında bölgedeki bir su kanalında kadın cesediyle karşılaştı. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda cesedin Hatice Uyar'a ait olduğunu tespit etti. Uyar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Uyar'ın komşusu Ümit Karabulut, Uyar'ın gazinolarda çalıştığını, annesi ve babasının 3 gündür kızlarından haber alamadığını ve polis ile jandarmaya ihbarda bulunduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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