Piknik tüpünün patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir kadın tarafından alev aldığı ve söndürülemediği gerekçesiyle yola atılan piknik tüpü patladı.
Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Necla Özyurt'un, yemek pişirdiği piknik tüpü aniden alev aldı. Özyurt, söndüremediği tüpü panikle balkondan caddeye attı.
Yolda yanan tüpü gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Tüp, bir süre yandıktan sonra patladı. Patlama esnasında çevredeki bir minibüsün camı kırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Necla Özyurt'un ifadesini aldı.
Tüpün evden yola atılması ve patlama anı ise bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tüp yanarken bazı otomobillerin yanından geçmesi, bir vatandaşın da cep telefonu ile tüpün yanışını görüntülemesi görüntülere yansıdı.
AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi
Zaman Gazetesi sahibi: Acı çektirdiğimiz herkesten özür diliyorum
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor
Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar
Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç
Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Korkutan açıklama: Bu şehirlerde içme suyu tükeniyor
Kumaştan yapay akciğer yapacak
AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum