Piknik tüpünün patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir kadın tarafından alev aldığı ve söndürülemediği gerekçesiyle yola atılan piknik tüpü patladı.

Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Necla Özyurt'un, yemek pişirdiği piknik tüpü aniden alev aldı. Özyurt, söndüremediği tüpü panikle balkondan caddeye attı.

Yolda yanan tüpü gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Tüp, bir süre yandıktan sonra patladı. Patlama esnasında çevredeki bir minibüsün camı kırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Necla Özyurt'un ifadesini aldı.

Tüpün evden yola atılması ve patlama anı ise bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tüp yanarken bazı otomobillerin yanından geçmesi, bir vatandaşın da cep telefonu ile tüpün yanışını görüntülemesi görüntülere yansıdı.