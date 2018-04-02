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Piknikçiler Sultan Sazlığı’na akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Hafta sonu hava sıcaklığının yükselmesi ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’ne akın etti.Kayseri’de hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde piknik yapmanın keyfini çıkardı.

Piknikçiler Sultan Sazlığı’na akın etti

Hafta sonu hava sıcaklığının yükselmesi ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’ne akın etti.
Kayseri’de hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde piknik yapmanın keyfini çıkardı. Büyükler mangal yaparak Sultan Sazlığı’nın eşsiz manzarasına karşı vakit geçirirken, çocuklar ise ata binmenin keyfini çıkardı.
Develi Kaymakamı Murat Duru da hafta sonunu Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde geçirenler arasındaydı. Kaymakam Duru, "Bir tarafımızda Erciyes Dağı’nın bir tarafımızda Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın muhteşem güzellikleri eşliğinde tabiat ananın bağrında yaşattığı Türk’ün en sadık ayrılmaz parçası olan ata bindik. Ata binen oğullarım Kerem Altay ve Çağatay genlerinden gelen özellikle çok mutlu oldular. Baharın bu güzel gününü doya doya yaşamamıza eşlik eden Zuhal kızımıza ve Mahmut kardeşime teşekkür ederim."

Piknikçiler Sultan Sazlığı’na akın etti

Piknikçiler Sultan Sazlığı’na akın etti

Piknikçiler Sultan Sazlığı’na akın etti

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