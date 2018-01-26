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Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 07:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

Komando Uzman Çavuş Numan Güçükturalı, piknikte karşılaştığı PKK’lı teröristlere ateş etmiş ancak “Belediye sınırı dışında ne işiniz var?” denilerek TSK'dan ihraç edilmişti. Yargıya başvuran Güçükturalı 2.5 yıl sonra görevine iade edildi

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Komando Uzman Çavuş Numan Güçükturalı’nın, Ağrı’da ailesiyle birlikte gittiği piknik hayatının dönüm noktası olmuştu. Piknikte karşılaştığı PKK’lı teröristlere ateş eden Güçükturalı olayı bağlı bulunduğu birliğe anlatmış ancak “Belediye sınırı dışında ne işiniz var?” denilerek savunması istenmişti. Güçükturalı bölgenin belediye sınırları içinde kaldığına dair belgeyle birlikte savunmasını vermiş ama 1 hafta içinde “Botun boyasız”, “Ense tıraşın uzun” gibi suçlamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ( TSK) ilişiği kesilmişti.

AYM’DEN SEVİNDİREN KARAR

Göreve dönebilmek için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuran 170 ödül sahibi uzman çavuş, sonuç alamayınca bu kez Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. 30 yaşındaki Güçükturalı’nın dosyası AYM’de görüşülmeyi beklerken, kendisine ateş açan teröristlerden biri bir operasyonda yaralı olarak ele geçirildi. Sorgusunda ateş açma olayını ve olayın gerçekleştiği yeri anlatan PKK’lı teröristin ifadesi de Güçükturalı’nın dosyasına eklendi.

Habertürk'ün haberine göre, AYM, bunun üzerine Güçükturalı’nın göreve iadesine karar verdi. TSK’dan ilişiği kesildikten sonra Antalya’da bir oto yıkamacıda çalışan Güçükturalı, yaklaşık 2.5 yıl ayrı kaldığı birliğine döndü ve görevine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı TSK PKK Numan Güçükturalı

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bu adamı Askeriyeden uzaklaştırmaya çalışanlar derhal araştırılmalı!!!!
yazık valla çok yazik.kahraman bı askeri sebepsiz görevinden atabiliyosun .bu nasıl adalet .uzman cavuslar kadroya alınmalı.
illa terörist söyleyincemi inanılacak
Haber doğruysa hayretler içerisinde kaldım. Yuh diyorum başka da birşey demiyorum...
simdi bu güzel askerimizi istifa etturmek icin baskilar baslar
böyle oç larla uğraşıyosun işte millet pkk terörüyle uğraştığını zannediyo ama ondan çok amir rütbeli terörü var malesef şeref yoksunları
hakim savcı içinde bir sürü örgüt mensubu ve sempatizanı var.hakim ve savcıların seçilirken dikkatli davranılması gerekir.kimse kızmasın lakin,kürtlerden seçmemek çok akıllıca olucaktır.
Adami yetistirmesi yillar aliyor harcamasi 10 dakika.
böyle cesuryürekleri küstürmemeliyiz!
geç olmuş ama varsın olsun, sonuçta dönmüşsün görevine...başarılı bir asker olduğun aldığın ödül sayısından belli.....durmak yok vatan için yola devam...başarılarının devamını dilerim...devletimiz böyle cengaverlere sahip çıkmalı tabiki......
pkk yandaşı fetönün oyunları bunlar. Fetöcüler demekki ne başaraılı askerlerimizi ordudan attırdı.
MANGAL YÜREKLİ İNSAN GEÇMİŞ OLSUN GÖREVİNE DÖNDÜN RABBİM KORUSUN
güzel ülkem ya adelete bak adelete adam canını ortaya koymuş yiğitlik yapmış belediye sınırıymış şaka bunlar ya vallahi billahi allah yardımcısı olmuş
Haberi okuyunça aklıma ne geldi Hersey zengin İçin Güzel ülkemde be Adam para veriri bedelli yapar tabi onun yerine garip gider Bizde öylesine adı garipdir Adamın hası Vatanını seven onun için çanını her zaman vermeye hazır yigit parasının arkasına sıgının erkek bozması deyil Ama işte işin bir gerceyi daha var bu ve bunun gibi Yigitler vatan için böyle bozukların canını korumak için çephede savasır Sonra gelir Sehrine İş bulamaz Yine gider o parasıyla Vatanın borcunu ödüyen vatandasın Aracını yıkar ne yapsın Gururludur ama parasızdır yani işin gerceyi hersey zengine be ülkemizde
Sen 170 ödül almış askerin sözüne inanma ihraç et sonra yakaladığın terörist itiraf etti diye geri al . Vatanını savunmak ve terör ile mücadele etmek sadece görev yerinde ve emir altında olmamalı, her güvenlik görevlisi her durumda her yerde terörle mücadele edebilmeli.
bu ülkenin ordusunda böyle beyinler varken bu terör biraz zor biter
Tsk nın bu zihniyetten temizlenmesi lazım insanlar korkudan görevlerini yapamıyor yazık ya mermiyi bile zimmetliyorlar
Tsk nın bu zihniyetten kurtulması lazım suçlu olan hep kendi perspneli insanlar korkudan görevlerini yapamıyor az arkasında durmalı
ÜLKENİN HALİ ORTADA SEN DENMİ BİZDENMİ YARGI BÖYLE BAKIYOR MAALESEF GERÇEK ADAM TOP OYNAYAN ÇOCUGA ATEŞ ETMEMİŞ TERÖRİST HERYERDE TERERİSTTİR DEVLET YÖNETENLER BUNU ANLAMAK İSTEMİYOR
BÖYLE BİR ASLAN YÜREKLİ NASIL OLUR İHRAÇ EDİLİR.YENİDEN GÖREVE DÖNDÜGÜNE SEVİNDİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN
İdare yetkilisinin keyfiyetinden dolayı devlet veya şahıslar zarara uğramışsa bu zararı devlet değil, idare yetkilisi ödemeli.
ÜLKEME BAK BE UZMAN ÇAVUSU ÖDULLENDIRELECEGINE TSK DAN ARILIYO DEVLETIN İÇİNDE TSK NIN İÇİNDEKİ HAHINLER AYIKLANMALI
İşte yalandan askerine sahip olan ülkenin daha doğrusu AKP ülkesinin hali bu. Bana ne dememiş pikniği yarıda bırakmış, ve sen misin PKK'lıların rahatını bozan diye atılmış. Ya insaf, adam çatışmaya giriyor. korunacak veya saldıracak O sırada dağda beyaz kireçle işaretlenmiş belediye sınırı mı var. ki belediye hudutlarını geçmesin. Kaldı ki. geçse ne olur karşısındaki eşkıya devlet hudutlarını geçip geliyor. Kafanızı beyninizi bilmem ne edeyim sizin. İkincisi anladığım kadarıyla 2-3 itiraz ve incelemeden geçiyor. Bence bu mercide ki görevlileri odun kafa oldukları için görevden atmak gerek.
nicelerini böyle attılar hemde sudan bahaneler ile yok botun boyasız vs. vs. bi araştırılsa neler çıkar neler baskılar öyle bir hal alır ki sudan sebepler öyle bir hal alır ki kimse inanamaz
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