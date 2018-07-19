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Pilot adayları eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

THY'nin pilot yetiştirmek üzere açtığı sınavlarda başarılı olan 16 kişi, Isparta'da eğitime alındı - Adaylardan Fatma Durmuş, başarılı olması halinde THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) pilot yetiştirmek üzere açtığı sınavlarda başarılı olan 16 kişi, Isparta'da eğitime başladı.

THY'nin pilot adayı alım ilanına başvurup, yazılı ve sözlü sınavları geçen 16 kişilik grup, Isparta'daki Er-Ah Havacılık Uçuş Akademisi'nde teorik ve uçuş eğitimlerine katılmaya hak kazandı.

Eğitime alınanlar arasında başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş da bulunuyor.

Akademinin yetkilileri, Durmuş'un başarılı olması halinde, THY'nin ilk başörtülü pilotu olacağını bildirdi.

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başörtülü eğitim Fatma Durmuş ısparta pilot adayı

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