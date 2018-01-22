Pilot, apronda sigara içen yolcunun uçuşunu iptal ettirdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ Çorlu Havalimanı'nda, Çorlu-Ankara seferini yapacak özel bir havayolu şirketinin pilotu, apronda sigara içtiğini gördüğü yolcu M.A.'nın uçuşunu iptal ettirdi. Yolcuya 109 lira para cezası da uygulandı.

Çorlu-Ankara seferi yapacak özel bir havayolu şirketinin pilotu, uçuş hazırlığı yaptığı sırada apronda yolculardan M.A.'nın sigara içtiğini gördü. Durumu yetkililere bildiren pilotun talebi üzerine M.A.'nın uçuşu iptal edildi. Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ifadesine başvurduğu M.A.'ya Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira para cezası uyguladı.