Pilot baba kuleye kayıp kızını sordu!

Cenazesi bulunamadığı açıklanan pilot Beril Gebeş'in babası pilot Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçakta kızının olup olmadığını kuleye sordu. Bunun üzerine kokpit ile irtibata geçen kule, acılı babanın ricasını yerine getirdi.

Kuledeki görevlinin uçağın pilotuna söyledikleri şöyle:

"- Beril Gebeş'in babası özellikle rica etti... Kızının uçakta olup olmadığını merak ediyor. O yüzden bilgi almak istedim.

Anlaşıldı teşekkür ederim.

120.7 ile temas edin."

(Airporthaber)