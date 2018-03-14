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Pilot baba kuleye kayıp kızını sordu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

İran'da düşen Challenger 604 tipi Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş'in babası, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın pilotuna kızını sordu.

Cenazesi bulunamadığı açıklanan pilot Beril Gebeş'in babası pilot Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçakta kızının olup olmadığını kuleye sordu. Bunun üzerine kokpit ile irtibata geçen kule, acılı babanın ricasını yerine getirdi.

Kuledeki görevlinin uçağın pilotuna söyledikleri şöyle:

"- Beril Gebeş'in babası özellikle rica etti... Kızının uçakta olup olmadığını merak ediyor. O yüzden bilgi almak istedim.

  • Anlaşıldı teşekkür ederim.

  • 120.7 ile temas edin."

(Airporthaber)

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İRAN düşen uçak Challenger 604 Beril Gebeş istanbul

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