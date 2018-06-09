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Pilot Eğitimi Lisans Programı mezunlarından uçuşa ilk adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu iş birliğinde, eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotlara Hezarfen Havaalanı’nda düzenlenen törenle bröveleri takıldı - Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk: - "Pilotlarımızın sektörde fark yaratacak, havayolları ve kurumsal havacılığın akademik temellerini özümsemiş mezunlar olacaklarına inanıyor ve kendilerini tebrik ediyorum."

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu iş birliğinde, eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotlara Hezarfen Havaalanı’nda düzenlenen törenle bröveleri takıldı.

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Küçükönal, AYJET Uçuş Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz, Okul Müdürü Naci Uçar ve uçuş öğretmenleri, fakültenin öğretim elemanları ve mezun adaylarının ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törenle, 2017-2018 akademik yılı sonunda Pilot Eğitimi Lisans Programı Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A) eğitimlerini başarı ile tamamlayarak lisanslarını alan 40 öğrenci, uçuş hayatlarına ilk adımlarını attı.

Törende konuşma yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin havacılık eğitimlerinde uyguladığı yeniliklerle fark yarattığını ve sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

2016 ve 2017 yıllarında mezun olan 39 Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencisinin şu anda Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinde 2. pilot olarak kokpitte yerlerini aldığını ifade eden Gençtürk, şunları kaydetti:

"Fakültemiz, yüksek uzmanlık seviyesinde eğitim programları, güçlü sektörel iş birlikleri, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi, bilimsel etkinlikleri, araştırma ve uygulama merkezleriyle tam donanımlı ve mesleğe hazır mezunlar yetiştiriyor. Pilotaj Lisans Programı öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimlerinin belki de en heyecanlı dönemini bu aşamada yaşıyorlar. Pilot adaylarımız, üniversitemizde aldıkları teorik eğitimler ile AYJET uçuş okulundan aldıkları uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak hava yolu pilot lisanslarını almalarının ardından brövelerini takarak, profosyenel uçuş hayatlarına ilk adımlarını atıyorlar. Pilotlarımızın sektörde fark yaratacak, havayolları ve kurumsal havacılığın akademik temellerini özümsemiş mezunlar olacaklarına inanıyor ve kendilerini tebrik ediyorum."

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