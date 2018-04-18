Pilot lisansı bulunan lise mezunlarına THY’den iş imkanı

Türk Hava Yolları (THY), elinde pilot lisansı bulunan, 750 saatten az uçuş süresine sahip lise mezunlarının pilot olma imkanından faydalanabileceklerini duyurdu.

Bünyesindeki 326 uçaklık filosuyla dünyada 302 noktaya uçan THY, pilot alımına ilişkin yayınladığı ilanda elinde pilot lisansı bulunan ve 750 saatten az uçuş süresine sahip lise mezunlarına pilot olma imkanının sunulacağını duyurdu. Daha önce THY bünyesinde pilot olmak için en az ön lisans mezunu olma şartı yer alıyordu.

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan tecrübesiz 2. pilot alımına ilişkin duyuruda, “THY A.O. filosunda yer alan B737, A320 uçak tiplerinden birinde 750 saatten az uçuş tecrübesine sahip olan veya tip yetkisi olmayan 2. pilot adayları, tecrübesiz 2. pilot adayı olarak değerlendirilecektir” denildi.

Adaylarda aranacak genel nitelikler kapsamında en az lise mezunu olma (yurt dışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir) şartı yer aldı. Aranan niteliklere sahip olan adaylar, THY’nin resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilecek ve başvuru yapabilecek.