Pilot üniversitenin projeleri şehir meydanında tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) çalışmaları ve projeleri, üniversite-şehir buluşmasıyla görücüye çıktı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve üç gün sürecek buluşma için her fakülte ve yüksekokul adına Cacabey Meydanı'na stantlar kuruldu.

Üniversite-şehir buluşmasının açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖK'ün "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" ile jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiklerini anımsatarak, bu kapsamda hazırladıkları 7 projenin Kalkınma Bakanlığınca desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

Projelerin Kırşehir ve bölge halkı tarafından bilinmesine özel bir önem verdiklerini vurgulayan Karakaya, şehir-üniversite buluşmasının buna vesile olmasını diledi.

Ziraat, tıp ve mühendislik fakülteleri stantlarında bu projelerle ilgili bilgi verildiğini dile getiren Karakaya, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma için yaptıkları diğer çalışmaların da anlatıldığını bildirdi.