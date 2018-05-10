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Pilot üniversitenin projeleri şehir meydanında tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

YÖK tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri, üniversite-şehir buluşmasında görücüye çıktı - Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Bu buluşmanın yeni bir perspektif oluşturması ve üniversiteyi şehirle bütünleştiren bir köprü olmasını umut ediyorum"

KIRŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) çalışmaları ve projeleri, üniversite-şehir buluşmasıyla görücüye çıktı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve üç gün sürecek buluşma için her fakülte ve yüksekokul adına Cacabey Meydanı'na stantlar kuruldu.

Üniversite-şehir buluşmasının açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖK'ün "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" ile jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiklerini anımsatarak, bu kapsamda hazırladıkları 7 projenin Kalkınma Bakanlığınca desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

Projelerin Kırşehir ve bölge halkı tarafından bilinmesine özel bir önem verdiklerini vurgulayan Karakaya, şehir-üniversite buluşmasının buna vesile olmasını diledi.

Ziraat, tıp ve mühendislik fakülteleri stantlarında bu projelerle ilgili bilgi verildiğini dile getiren Karakaya, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma için yaptıkları diğer çalışmaların da anlatıldığını bildirdi.

Amaçlarının halkın ekonomik ve sosyal yapısına katkı yapmak ve kent halkının üniversiteden beklediği ihtiyaca cevap vermek olduğuna değinen Karakaya, şöyle devam etti:

"YÖK'ün çalışmasında Türkiye genelinde pilot olarak seçilen üniversitelerden birisiyiz. Ahi Evran Üniversitesi olarak kente bölgemize katkı sağlamak için jeotermal ve tarım alanında 7 proje hazırladık. Kırşehir'in değeri olan jeotermali sağlık alanında ve seracılıkta kullanmak temel amacımız. İlimizin çiftçilerine yönelik kaba yem çeşitliliğini artırarak hayvancılığa katkı yapmak, ceviz üretiminde de bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda tanıtım gerçekleştirmek için projelerimizi sürdürüyoruz. Bu buluşmanın yeni bir perspektif oluşturması ve üniversiteyi şehirle bütünleştiren bir köprü olmasını umut ediyorum. Üç gün boyunca üniversite birimlerimiz projelerini ve çalışmalarını tanıtacaklar."

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de üniversite ile işbirliğine her zaman önem verdiklerine vurgu yaparak, "Şehirle üniversitenin bütünleşmesini biz de çok arzu ediyoruz. Kendi branşlarında neler yaptıklarını anlatmaları son derece anlamlı. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz. Üniversite şehirden kopmamalı, her zaman iç içe çalışmalar yapılmalı. Şehir ve üniversite bütünlüğünü daha iyiye götürmek hepimizin görevi. Kırşehirlilerin bu çalışmaları görmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

AEÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı da bu sene ikincisi gerçekleştirilen üniversite-şehir buluşmasına katkı yapmak için yabancı uyruklu öğrencilerle stant açtıklarını, onların da kent halkıyla kaynaşmasını amaçladıklarını kaydetti.

Meydanda kurulan stantlarda, üç gün boyunca üniversite birimleri proje ve çalışmalarını tanıtacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Üniversitesi Üniversite-şehir buluşması

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