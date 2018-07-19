Pilotluk hayallerinden vazgeçip, kendisini annesine adadı

Antalya'da, pilot olma hayalleri kurarken rahatsızlanan babasına bakabilmek için okulunu, felç geçiren annesi için de işini bırakmak zorunda kalan Erdem Candar, annesini hayata bağlayabilmek için mücadele ediyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve pilot olabilmek için meslek lisesinde okuyan Candar'ın babasına, birinci sınıftayken KOAH ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Hastalığı ilerlediği için sık sık hastanede yatarak tedavi gören babasına bakabilmek için okulunu bırakmak zorunda kalan 30 yaşındaki Erdem Candar, 2006'da babasını kaybetti.

Ailenin tek çocuğu olan Candar, annesiyle geçimlerini sağlayabilmek için iş hayatına devam etti. Otellerde çalışmaya başlayan Candar'ın annesi 55 yaşındaki Birgül Candar ise 11 ay önce felç geçirdi. Bir süre hastanelerde tedavi gören Candar, konuşma yetisini de yitirdi.

Annesine bakabilmek için işini de bırakmak zorunda kalan Erdem Candar, İstanbul'da özel bir hastanede yapılan kontrollerde annesine ameliyat yapılabileceğini öğrendi.

Candar, hastanenin istediği 40 bin lirayı bulabilmek için sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, yardım istedi. Bunun üzerine isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Erdem Candar'ın hesabına 40 bin lira yatırdı.