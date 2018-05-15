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Pınar Aydınlar Almanya dönüşü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

HDP İzmir milletvekili adaylığı sırasında yaptığı konuşma dolayısıyla hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydınlar, uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı - Aydınlar, sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi

İSTANBUL (AA) - HDP İzmir milletvekilliği adaylığı sırasında yaptığı konuşma dolayısıyla, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan Pınar Aydınlar, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Aydınlar, sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Aydınlar, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası dolayısıyla pasaport noktasında gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Aydınlar, adliyede Taşra İlamat ve İnfaz Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine

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