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"PİONEERİNG SPİRİT" GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 07:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA
Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Gemi geçişinden görüntü

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