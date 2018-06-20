"Pionering Spirit" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (Havadan Görüntüler)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL,(DHA) RUSYA'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
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