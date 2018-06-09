PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

*2017 - 2018 akademik eğitim dönemindedereceye giren öğrencilere diplomaları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından verildi.

*Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, Piri Reis Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL DHA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, Piri Reis Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Üniversitenin mezuniyet töreninde gençlere seslen Yılmaz, “Üniversite bitti. Asıl okul şimdi başlıyor. Bu hayat okulunun diploması yok. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Piri Reis Üniversitesi 2017-20178 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin Tuzla'daki kampüsünde yapıldı. Törene üniversitenin akademik kadrosu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanısıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alan Metin Kalkavan ile çok sayıda öğrenci ve yakını katıldı.

Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a fahri doktora ünvanı verildi. Yılmaz'a üniversite senato üyeleri ve rektör Oral Erdoğan fahri doktorayı takdim etti. Daha sonra yeni mezun öğrencilere seslenen Bakan Yılmaz, “Yeni mezunlarımıza başarılar diliyorum. Hakettiğiniz bu diploma, ülkemizin geleceğine yön verecek. Bu anlamda ailelerinize ve üniversitenin akademik personeline teşekkür ediyorum. Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ihtiyaç var. Nitelikli eğitim ancak üniversitelerimizle birlikte sağlanabilir. Nitelikli eğitim olmazsa bağımsızlık da olmaz. Biz eğitime çok önem veriyoruz. O yüzden sadece eğitime 27 milyar Lira bütçe ayırdık" dedi.