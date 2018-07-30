HABER

Pis su kanallarında serinliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için pis suyun aktığı kanallarda yüzüyor.

Pis su kanallarında serinliyorlar

Suat DENİZ/IĞRI, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için pis suyun aktığı kanallarda yüzüyor.
Hava sıcaklığının 42 dereceye çıktığı Iğdır'da çocuklar ve gençler, kent merkezinin çevresinden geçen tarla sulamasında kullanılan kanallara girerek serinliyor. Gençler, hastalanmaktan korkmadıklarını, serinlemek için yıllardır bu sulara girdiklerini söyledi. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden bir genç, "Su pis ama yutmadığımız sürece problem yok. Küçük bir yer olduğu için boğulma tehlikeside çok az. Iğdır'da bir tane yüzme havuzu var o da paralı. Paramız olsa elbette burada girmeyiz" dedi.
Akan pis su kanallarının deniz veya havuz gibi kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu ifade eden Iğdır Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hatun Öztürk Çerik ise şunları söyledi:
"Yaz mevsimi nedeniyle Iğdır'da bulunan su kanallarında insanlar yıkanarak serinliyor. Bu yıkanmalar boğulmalara da neden olmaktadır. En önemlisi enfeksiyon hastalığına yol açmaktadır. Bu sulardan insanlar cilt, göz, kulak enfeksiyonuna yakalanabilirler. Su kanalına girenlerde ateş, karın ağrısı, gibi hastalık belirtileri olabiliyor. Bu su kanalları mikrop ve hastalık saçmaktadır, Çünkü her türlü atık madde suyun içinde var. Aileler çocuklarını bu kanallarda yıkanmasına müsaade etmemelidir. Özellikler gözlerde kapacağı mikrop büyük tehlike arz etmektedir."

FOTOĞRAFLI

Pis su kanallarında serinliyorlarPis su kanallarında serinliyorlar

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybettiMustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti
DEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyorDEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.