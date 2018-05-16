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Pişirdikleri pideyle sahur yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:40 | Son Güncelleme

Ramazan ayıyla birlikte fırıncıların yoğun pide mesaisi de başladı - Kırklareli'nde sahur için vatandaşlara pide yetiştirmeye çalışan fırıncılar, pişirdikleri ilk pideyle sahur yapmanın mutluluğunu yaşadı

KIRKLARELİ (AA) - Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen ramazanla birlikte fırıncıların yoğun pide mesaisi de başladı.

Ramazanın vazgeçilmezi pideleri sofralara yetiştirmek için aşırı sıcak ortamlarda yoğun çaba sarf eden Kırklarelili fırıncılar, pişirdikleri ilk pideyle sahur yaptı.

Vatandaşlara sıcak pide yetiştirmek için hummalı bir çalışma başlatan ustaların mesaileri sahur vaktinde de sürdü.

Sahur saatine yakın bir süre odun ile taş fırınlarını yakan ustalar, aşırı sıcaklıkta geçen zorlu mesailerinin yanında pişirdikleri ilk pideyle sahur yaptı. Ustalar, ekmek kasası üzerinde zeytin, beyaz peynir ve kaşar peyniri ile hazırladıkları sofralarında, ilk ramazan pidesinin de lezzetini denedi.

Pideyi bölerek sahurlarını yapıp oruca niyetlenen fırıncılar, mesailerine kaldığı yerden devam etti.

Kentte yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Gündüzalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazanda sofraların vazgeçilmezi olan pide pişirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan pidesi mesailerine başladıklarını belirten Gündüzalp, severek yaptıkları pidelerin çok lezzetli olduğunu ifade etti.

Zorlu mesailerine rağmen oruç tutmak için niyetlendiklerini aktaran Gündüzalp, oruç tutan herkese Allah'ın yardım ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli pide Ramazan

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