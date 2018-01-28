HABER

Pistten çıkan uçak kültür ve sanata hizmet edecek!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 11:50 | Son Güncelleme 9 saat önce

Trabzon Havalimanı’nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağı Trabzon’da kültür ve sanata hizmet edecek.

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağı belirlenecek uygun bir bölgede konuşlandırarak kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan istediklerini söyledi. Sabancı’nın da uçağın Trabzon’da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini öğrenildi. Başkan Gümrükçüoğlu böyle bir projenin şehirde uygulanmasının kazanın kötü hatırlarını da azaltabileceğini kaydetti.

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon havalimanına indikten sonra pistten kayarak denize doğru sürüklenmesi neticesinde çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğinin 24 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Pegasus Hava Yolları Başkanı Sayın Ali Sabancı ve firma yetkilileri ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu da olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceklerini ifade ettiler. Uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıkları, bu konuda gayret göstereceklerini ve talebimizi değerlendirip sonucunu bizle bildireceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

162 yolcunun ve 6 mürettebatın hiç birinin burnunun kanamaması ve hayat kaybı olmaması sonrasında bir kez daha geçmiş olsun dileklerini paylaşan Başkan Gümrükçüoğlu, “Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve şehrin kuşaklarına, kültürü ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotu: 'Uçak birden hızlandı'

PEGASUS HAVAYOLLARI PROJEYE SICAK BAKTI

Pegasus Havayollarına pistin çıkan uçağın kütüphane olması için teklifte bulunduklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Bu çerçevede gelişen günler içinde Pegasus Havayolları’nın hem yönetim kurulu başkanı hem genel müdürü hem diğer ekiplerinin şehrimizi ziyaret etmeleri, yolcularımıza, şehrimizin mülki idarecilerine, yöneticilerini ziyaret etmelerinden memnun olduk. Bu süreç takip edilip devam ederken, Pegasus Havayolları’nın kayan yerden çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğini 24 Ocak tarihi ile bilgi edildik. Bunun sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak o kötü hatıranın biraz olsa da telafi edilebilmesi, biraz olsa da hatıralarda başka güzel bir hatıraya doğru döndürülerek bir yerde etkisinin de süreç içinde ortadan kalkması için Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurarak seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası trabzon havalimanı Pegasus Havayolları

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Pegasos Köftecisi 61 olsun ismi :)
PARAYA YAZIK; UCAGI KARGO UCAGI YAPIN PARA KAZANIN
CUMHURBAŞKANI İSTESEYDİ GÜNÜNDE TESLİM EDERLERDİ
sanırım uçak sigortalıdır. eğer uçamıyor sa uçak sigortaya geçmez mi
çok güzel bir uygulama olur
Vay be olaya bak. 120 milyon dolarlik ucak pilotun bir anlik hatası yuzunden muze oldu. Şimdi daha iyi anliyorum ulkede neden bu kadar işsiz pilot var. Allahtan olen yaralanan yok
Pist kaygan değilken pistten çıkan uçağın kaptanini kimse konuşmuyor.Alkollu olduklarına dair yolcuların açıklaması varken
PEGASUSMU KACCCC
balıkçı restoranı yapsınlar
para bol nede olsa.
KUŞADASINDA OLDUĞU GİBİ BATIK YAPIN Kİ DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLASIN.
Kazanın kara kutu sonucu ne zaman açıklanacak. Pilotların bir kusuru var ise hangi tür bir yaptırım ile karşı karşıya kalacaklar.
parayı veren düdüğü çalar
yahu vurdurun belki çalışır :)
acaba yolcular sigortadan veya sirketten tazminat aldilar mi?
hudut sahiller de yediği yetmedi Trabzonu yemeye devam.Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu..ye bakalım öteki tarafta kusturacaklar.
Mynet bugün tatlılığın üzerinde :(
en azından fikirler çömlekçiye yöneleceğine kültürel bir etkileşime yaklaşıma ve ziyarethane için önem taşıyacak bir faaliyete yönelir.
Diğer Haberler
Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

FSM'de intihar girişimi! (İstanbul yol durumu)

FSM'de intihar girişimi! (İstanbul yol durumu)

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.