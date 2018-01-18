Pistten çıkan uçaktan sonra flaş karar! Kapatıldı

Türk Hava Yolları (THY), Trabzon Havalimanı'nın 18-19 Ocak'ta uçuşlara kapatılması nedeniyle Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na ek seferler yapılacağını açıkladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) aldığı karar gereğince Trabzon Havalimanı'nın 18 Ocak saat 04.00'ten 19 Ocak saat 04.00'e kadar tüm uçuşlara kapalı olacağı hatırlatıldı.

EK SEFERLER KONULDU

Bu süre zarfında Trabzon Havalimanı varışlı ya da kalkışlı uçuşu bulunan tüm yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına "444 0 849/0850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya "www.turkishairlines.com" üzerinden seyahatlerinin son durumuyla ilgili bilgi temin etmelerinin önem arz ettiği aktarılan açıklamada, bu süreçte, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'na ise 2 tarifeli ek seferin yapılacağı kaydedildi.