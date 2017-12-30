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Piyango bayilerine sahte para uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:42 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Çakmak: - "Sahte para vakalarıyla bu dönemde sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve gezici bayilerimizi hedefliyorlar. Şebeke gibi çalışıyorlar"

İZMİR (AA) - İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine kısa süre kala kentte çok sayıda bayinin sahte para ile dolandırıldığını bildirdi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarın gece yapılacak çekiliş öncesi İzmir'de biletlerin önemli bölümünün tükendiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayilerin sahte para ile dolandırılması olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Çakmak, 70 civarındaki bayiden bu yönde ihbar aldıklarını, polisin konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Şikayetler artınca oda olarak üyelerine uyarı mesajları gönderdiklerini aktaran Çakmak, "Sahte para vakalarıyla bu dönemde sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve gezici bayilerimizi hedefliyorlar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Ekseriyetle 100 ya da 200 lira gibi büyük banknotlarla tam bilet almak istediklerini söylüyorlar. Bilette pazarlık etmeye çalışıyorlar, bu sırada şebekeden başka biri aynı bayiye geliyor onlar da çeyrek bilet almak istediğini söylüyor. Müşteri yoğunluğuyla karşılaşmış bayinin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sahte paraları bu sırada veriyorlar." diye konuştu.

(AA)

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