Piyanist Güray Başol Paris'te konser verdi

PARİS (AA) - Türk piyanist Güray Başol, Fransa'nın başkenti Paris'te konser verdi.

Saint-Merri Kilisesi'nde, Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Dr. Ahmed Bakcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Başol, "Orient Express" adlı ilk albümündeki eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Konsere, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ile çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Güray Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Fransa arasında ortak bir proje yürütmek istediğini ve aklına "Orient Express"in geldiğini ifade ederek, Orient Express'in 1883 yılında yola çıktığı güzergahı takip ederek, geçtiği tüm ülkelerin bestecilerini bir albümde topladığını söyledi.

Bir sanatçının herşeyden önce ait olduğu ülke ve yaşadığı ülke arasında kültürel bir bağ kurmakla yükümlü olduğunu belirten Başol, bu albümü yapmaktan çok memnun olduğunu kaydetti.

Piyanist Başol, Fransa'da yetişen bir sanatçının Türkiye'yi ön plana çıkarmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

İtalya'nın Milano kentinde 1982 yılında dünyaya gelen Güray Başol, Sorbonne Üniversitesinde müzik dalında yüksek lisans yaptı.

Verda Erman, Pascal Godart ve İdil Biret gibi ünlü besteciler ile çalışma fırsatı bulan Başol, Aulnay-Sous-Bois konservatuarında ders veriyor ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konserler düzenliyor.