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Piyasalar Fed'in karar metnini fiyatlıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:42 | Son Güncelleme

- Fed'in yılın ilk toplantısına ilişki karar metni piyasaları hareketlendirdi - Dolar değer kaybederken, 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi son 4 yıldır ilk kez yüzde 2,75'in üzerine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun bu yıl yükseleceğine yönelik beklentisi, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisini son 4 yıldır ilk kez yüzde 2,75'in üzerine çıkardı.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yılın ilk toplantısına ilişkin karar metni piyasaları hareketlendirdi.

Fed yetkililerinin politika faizini oy birliğiyle yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutmaya karar verdiği kaydedilen karar metninde enflasyonun bu yıl yükseleceği beklentisine yer verilmesi, Fed'in mart toplantısında faiz artıracağı şeklinde değerlendirilmişti.

FOMC'nin karar metni öncesinde 1,2382 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, 1,2415- 1,2420 bandında denge bulmaya çalışıyor. Dolar/TL ise karar metinin yayınlanmasını takiben uluslararası piyasalarda 3,7854'ten 3,7554'e geriledi.

Altının onsu 1,339 dolardan 1,338 dolara düşerken, Brent tipi petrolün varil fiyatı da 69,15 dolardan 68,88 dolara indi.

Fed'in karar metninin ardından, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,74'den yüzde 2,75'e çıktı. Bu, son 4 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, Fed'in mart ayına yönelik faiz artırım sinyalinin etkisiyle negatif seyrediyor.

(AA)

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