Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacaklarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeler içeren ekonomik paketin piyasalarda "çifte bayram" yaşatacağını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paketin zaman kaybedilmeden TBMM'ye sevk edilmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, "Bayram öncesinde yasalaşmasını beklediğimiz bu paket piyasaları rahatlatacak, çifte bayram yaşatacak." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar yapılan tüm yapılandırma kanunlarına rağmen borçlarını zamanında ödeyememiş herkes için çok büyük bir fırsat daha getirildiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Diğer yapılandırmalardan farklı olarak borçlarını peşin ödeme imkanı olanlara faizin yüzde 90'ını silme imkanı getiriliyor. Başta esnafımız olmak üzere herkese, gerekirse bankalardan kredi çekip devlete olan borçlarını ödemelerini tavsiye ediyorum. Uzun yıllardır ilk defa getirilen imar barışıyla tüm konutların yüzde 50 ila 60'nın imardan kaynaklanan sorunları ortadan kalkmış olacak. Bu yapılandırmada vergi barışı imkanı da sağlanacağı için tüm vergi mükelleflerinin geçmiş dönemde maliyeyle olan sorunları çözülecek ve yeni bir sayfa açılacak."