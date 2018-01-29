Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 143,38 puan artışla 120.845,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 639,28 puan ve yüzde 0,53 artarak 121.341,20 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 497,15 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 120.204,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 119.397,98 puan oldu, en yüksek ise 121.531,50 puanla tarihi zirveyi gören endeks, günü yüzde 0,12 artışla 120.845,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 55,66 puan ve yüzde 0,04 artarak 147.935,85 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 180'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Global Yatırım Holding, Karsan Otomotiv ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.343,30 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.343,30 dolardan işlem görüyor.