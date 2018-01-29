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Piyasalarda gün sonu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- Borsa yüzde 0,12 değer kazanarak 120.845,29 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 163 bin 400 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 143,38 puan artışla 120.845,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 639,28 puan ve yüzde 0,53 artarak 121.341,20 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 497,15 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 120.204,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 119.397,98 puan oldu, en yüksek ise 121.531,50 puanla tarihi zirveyi gören endeks, günü yüzde 0,12 artışla 120.845,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 55,66 puan ve yüzde 0,04 artarak 147.935,85 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 180'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Global Yatırım Holding, Karsan Otomotiv ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.343,30 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.343,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 163 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7701 lira, satışta 3,7852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7345 lira, satışta 3,7495 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,97'den, bileşik getirisi de yüzde 13,39'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 978 milyon 649 bin 89,43 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 667 milyon 697 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2365, sterlin/dolar paritesi 1,4080, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,55 dolardan işlem görüyor.

(AA)

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