MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Küresel görünüme bakacak olursak aslında sadece Türkiye'de değil, diğer gelişmekte olan ülkelerin de finansal göstergelerinde dalgalanmalar gözlemliyoruz." dedi.

Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) bir restoranda üyelerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada, kentin ve ülkenin ticaretine, ekonomisine katkıda bulunan oda üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçim sürecinden geçildiğini vurgulayan Elvan, bu seçimin diğer seçimlerden farkı olduğunu, seçimlerde Türkiye'nin kazanacağını, iş dünyasının, üreten ve ticaret yapan kesimin daha fazla kazanacağını söyledi.

Cumhuriyet tarihine bakıldığında siyasi istikrarsızlığın nelere mal olduğunu en fazla iş insanlarının bildiğini akaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bunun için bu seçim en fazla sizin seçiminiz. Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Küresel görünüme bakacak olursak aslında sadece Türkiye'de değil, diğer gelişmekte olan ülkelerin de finansal göstergelerinde dalgalanmalar gözlemliyoruz. Bu hareketlerin arkasında temelde iki sebep var. Birincisi dış koşullar. Nedir bu dış koşullar? ABD doları küresel bazda değer kazanıyor, dolar son 1 yılın en yüksek seviyesinde. Pek çok gelişmekte olan ülkenin para birimi dolara karşı değer kaybediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 5 yılın en yüksek seviyesinde ve yüzde 3'lerin üzerine çıkmış durumda. Petrol fiyatları son 4 senenin zirvesinde."