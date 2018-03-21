Pizza götürürken otomobil çarptı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Ömerbey Mahallesi 1. Cami Sokağı’nda meydana gelen kazada, pizza servis eden 16 UCC 30 plakalı motosikletin sürücüsü Hasan Cantaş’a (20) otomobil çarptı. Kolundan ve boynundan yaralanan Cantaş 112 ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü S.Ç’nin ifadesi alınırken, yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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