Pizzacıdan para gasbeden iki kişiye hapis cezası

Adana'da pizzacıdan silahla bin 700 lira gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kişi, 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Şefik A. ve Cihan S. ile mağdurlar Mete Ç. ve Mustafa D. ile avukatları katıldı.
Savunması alınan sanık Şefik A, uyuşturucu maddenin etkisiyle gasp olayını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok pişmanız. Karşı tarafın zararını ailem karşıladı" dedi.
Diğer sanık Cihan S. de iş yeri sahinden özür dileyerek, "Suçlamayı kabul ettik. Pişmanım" sözleriyle tahliyesini talep etti.
Müştekiler Mete Ç. ve Mustafa D. ise zararlarının karşılandığını ifade ederek şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi.
Mahkeme heyeti, her iki sanığa da "gece vakti silahla yağma" suçundan önce 13'er yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, mağdurların zararlarını giderdikleri ve suçtan dolayı pişmanlık duydukları gerekçesiyle cezaları 5 yıl 5 aya indirerek sanıkların tahliyelerini kararlaştırdı.
- Olay
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki pizzacıya 29 Ekim 2017'de giren iki kişi pompalı tüfekle çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçmıştı.
Olayla ilgili olarak şüpheliler Şefik A. ve arkadaşı Cihan S. gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmalarına başlanmıştı.
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