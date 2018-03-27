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Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi.

Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye ardından pizzayı müşteriye pizzasını teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.

İHA

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir pizza kurye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nimet lan o nasıl tükürüyorsun şerefsiz
kahpelik işte yüklü cezayı haketmiş ama hapis cezası bile veremez bu şerefsize bu savcı hakimler
apartman yönetimi nasıl şüphelendi de kamera kayıtlarını izledi?
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