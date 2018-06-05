PKK 3 kişiyi kaçırdı

ERBİL (AA) - Terör örgütü PKK’nin Erbil’in Ravanduz ilçesine bağlı Verte kasabasında 3 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Konuyla ilgili Verte Kasaba Müdürü Muslih Zırar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hiçbir gerekçe gösterilmeden PKK, cumartesi günü kasaba sınırları içinde yaşayan 3 kişiyi kaçırdı.” dedi.
Kaçırılan kişiler hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Zırar, söz konusu kaçırılanların serbest bırakılmasını istedi. Zırar, örgütün sürekli olarak bölge halkına sorun yaşattığını dile getirdi.
Zırar, Kaçırılan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik yoğun operasyonların olduğu bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını aktardı.
Türkiye-Irak sınır bölgelerindeki sorunların tek çözüm yolunun örgütün bölgeden çekilmek olduğunu vurgulayan Zırar, "çünkü PKK bölge insanın huzurunu bozuyor." dedi.
İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, kaçırılan kişilerin Kürt kökenli "Hızır Dana, Hamadamin Halgurd ve Mahmud Abdullah Ömer" olduğunu kaydetti.
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