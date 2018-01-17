PKK Afrin operasyonuna karşı yardım istedi!

Türkiye’nin Afrin operasyonundan korkan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, bugün bir açıklama yayımladı. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mehmud’un verdiği röportajda, uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin operasyonunu durdurma çağrısında bulunuldu.
"Afrin yalnız kalmayacak” ifadesini kullanan Mehmud, bölgedeki bütün Kürtlerin kendileriyle dayanışma göstereceğini iddia etti.
Türkiye'nin Afrin operasyonu için geri sayım sürerken, paniğe kapılan terör yandaşları yeni gösteriler düzenliyor. Terör örgütü PKK destekçileri, dün Fransa'nın Paris ve Marsilya kentlerinin yanı sıra İsviçre Zürih'teki Türkiye Konsolosluğu önünde sokağa çıkmıştı. Terörist başı Öcalan'ın posterlerini taşıyan grup, muhtemel Afrin operasyonuna karşı sloganlar atmıştı.
'TERÖR ORDUSU' İLANI KIYAMETİ KOPARDI!
Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.
Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını son günlerde defalarca ifade etti.
Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.
Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.
Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.
ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.
Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.
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