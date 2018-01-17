PKK Afrin operasyonuna karşı yardım istedi!

Türkiye’nin Afrin operasyonundan korkan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, bugün bir açıklama yayımladı. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mehmud’un verdiği röportajda, uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin operasyonunu durdurma çağrısında bulunuldu.

"Afrin yalnız kalmayacak” ifadesini kullanan Mehmud, bölgedeki bütün Kürtlerin kendileriyle dayanışma göstereceğini iddia etti.

Türkiye'nin Afrin operasyonu için geri sayım sürerken, paniğe kapılan terör yandaşları yeni gösteriler düzenliyor. Terör örgütü PKK destekçileri, dün Fransa'nın Paris ve Marsilya kentlerinin yanı sıra İsviçre Zürih'teki Türkiye Konsolosluğu önünde sokağa çıkmıştı. Terörist başı Öcalan'ın posterlerini taşıyan grup, muhtemel Afrin operasyonuna karşı sloganlar atmıştı.

'TERÖR ORDUSU' İLANI KIYAMETİ KOPARDI!

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını son günlerde defalarca ifade etti.