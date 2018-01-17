HABER

PKK Afrin operasyonuna karşı yardım istedi!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türkiye Afrin operasyonu için Suriye sınırına yığınak yapmaya devam ederken, terör örgütü PKK uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Afrin operasyonundan korkan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, bugün bir açıklama yayımladı. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mehmud’un verdiği röportajda, uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin operasyonunu durdurma çağrısında bulunuldu.

"Afrin yalnız kalmayacak” ifadesini kullanan Mehmud, bölgedeki bütün Kürtlerin kendileriyle dayanışma göstereceğini iddia etti.

Türkiye'nin Afrin operasyonu için geri sayım sürerken, paniğe kapılan terör yandaşları yeni gösteriler düzenliyor. Terör örgütü PKK destekçileri, dün Fransa'nın Paris ve Marsilya kentlerinin yanı sıra İsviçre Zürih'teki Türkiye Konsolosluğu önünde sokağa çıkmıştı. Terörist başı Öcalan'ın posterlerini taşıyan grup, muhtemel Afrin operasyonuna karşı sloganlar atmıştı.

'TERÖR ORDUSU' İLANI KIYAMETİ KOPARDI!

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını son günlerde defalarca ifade etti.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Suriye Afrin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Okuyucu Yorumları 22 yorum
noldu la hemen help dıye aglamaya baslamısınız :)
Daha analarini belleyecez beklesinler
bu habere ancak bebekler inanır
biran evvel girip dumduz edilmesi lazım bu akp kalsa beklecez biran önce girip temizlik yapılmalı
@sebahattin008 Akp kadar kafana taş düşsün, daha önce sınırlarda kıyamet koparken kimse gıkını bile çıkartmıyordu.Şimdi klavye başından atıp tutun ne güzel. Ulen devlet dese gelin savaşa giriyoruz ,hepiniz yunan adalarına kaçarsınız...
devletimizin halkına iytiyacı olursa seve seve can vermeye gideriz yaşa varol harbiye
Türkiye dosta güven saglamalı dusmanına korku saglamalı
Eğer dünya bu katliama seyirci kalirsa artık dünyada insanlik bitmistir.
Şu anda bizim hükümet hemen Esed ile işbirliğine girmeli bence, suriye'nin bölünmez bütünlüğünü sağlamak istiyorsak gerçekten., o zaman elimiz her yönden güçlenecektir.
günümüz dünyası artık güçlüyüm bu topraklardakiler bana göre hareket etmiyor zihniyeti kimseye birşey kazandırmaz,bir yeri işgal edebilirsin amma arkana dönüb baktığında sadece fakir fükaranın çöcukları ölümüş,fakirin elindeki ekmeğe biraz daha zalim vergisi yüklenmiş ve silah satan ve aracı olan alanın cebici şişmiş,bir kaç ırkçı barbarında agoları tatmin olmuş başka hiç bir şey bu ülkeye kazandırmaz.Masadada kayib edersin yakıb yektığının bedelinide misliyle ödersin.
1500 yıl önce kız cocuklarını diri diri gömen zihniyet ile bugün dağa gönderen zihniyet arasında fark varmı ?
Kalleşlik yapmaya elverişli ortam olmayinca bu zavallı teröristlerin hiç bir etkisi soz konusu dahi degil. Bunlar alismis onun bunun kuklasi olarak kalleşçe tuzak kurmaya. Sonunuz geldiiii
Hiç bir ülke aşağılık hainlere yardım etmez bunu bile öğrenememiş bu zırtolar.Öleceksiniiiiiiz.
1915 suriyeye sürgüne yollananlar kurd adı altında türkiyeye saldıracak hale geldilerse onları yok etmek farz oldu artık..
Derbeder Türk Milletini korkar mı sandınız hain aptallar sürüsü .Öleceksiniz.
saten onlarin hepsi piyon ellin seyiyle gerdege girersen daha coook tutusursun
Sen meşru bir yönetimi darbe ile devirmek istersen bunun için elinden gelen her şeyi yaparsan sonu böyle olur.en kötü idare iç savaştan iyidir.esad ne olursa olsun ülkesinin başkanıdır ve ona helal olsun bir kere kaçmayı teslim olmayı düşünmeden ülkesini kurtarmaya çalıştı inşaallah bunu da basaracak.esad in tüm Suriye'ye yeniden hakim olmasi Türkiye için en büyük kazanctir.yarın pkk ile savaşır sa tsk bu esad için savasmis olmaktır sonunda burasi da onun hakimiyetine gececek
ABD ,incirlik üssünden fotografla bugün cevap verdi.Türk uçakları uçarsa vururuz,merak etmeyin dedi. Fotoğraflar,bize satılmayan patriyotlara (vatansever demek)ait.ABD ,PKK yı seviyor demek.Bundan âlâ mesaj mı olur!uyanın ey ehl-i vatan,uyanın artık!
Millet hazır, hadi artık..
FIRILDAK İSRAİL PROJESİ, HER NE KADAR ABD GİBİ GÖZÜKSE DE, ARKA PLANDA POMPACI KORKAK İSRAİL. SIRTLAN GİBİ KARAKTERSİZ BU İSRAİL.
Daha inandırıcı başlık atın bi dahaki sefere!
BU HABER DOĞRUYSA, YAHUDİLERİN KORKAKLARI NE HALDE. KİMSE ZANNETMESİN BU ABD İŞİ. BU ABD' NİN POMPALADIĞI YAHUDİ PROJESİ.ÇAKAL, FIRILDAK, İSRAİL.
Diğer Haberler
Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.