PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin bobalı saldırısında 1 sivil kadın şehit oldu, 11 aylık bir bebek de yaralandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP(El Yapımı Patlayıcı)’nin infilak etmesi sonucu; askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
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