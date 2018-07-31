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PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

Hakkari'de asker eşinin kullandığı araca PKK'lı teröristler tarafından bombalı tuzakla saldırı düzenlendi. Saldırıda askeri personelin eşi şehit olurken, araçtaki 11 aylık bebeği ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin bobalı saldırısında 1 sivil kadın şehit oldu, 11 aylık bir bebek de yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP(El Yapımı Patlayıcı)’nin infilak etmesi sonucu; askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari PKK saldırı bombalı saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kürtler insanlıklarından utanmalı bu haberleri görünce. Sizin desteklerinizle 11 aylık bebek annesiz kaldı ve ölüm tehlikesi var.
ne yazayım ben şimdi.Sözün bittiği yer.acımasızca mücadele şart!
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