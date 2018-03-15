PKK'dan korkunç infaz! Sözde bakan öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD'nin sözde enformasyon bakanı ve Afrin konusunda Esed'le yapılan görüşmeleri yürüten isim olan Öner Alluş, Tel Abyat'ta ki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.

Akşam'da yer alan habere göre, Tel Abyat'taki evinde ölü bulunan Ömer Alluş'un, geçtiğimiz 20 günlük süreçte Halep ve Şam'da yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sona ermesin müteakip PKK tarafindan 2 gün önce Tel Abyat'a çağrıldığı bildirildi. Alluş'un, başarısızlıklarından dolayı örgüt tarafından infaz edildiği iddia ediliyor.

Tel Abyat ve Rakka işgali öncesi kurulan sözde PKK yerel meclislerinin de başkanlığını yapan Ömer Alluş, aynı zamanda örgütün enformasyon bakanı olarak da görev yapıyordu.