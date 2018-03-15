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PKK'dan korkunç infaz! Sözde bakan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde enformasyon bakanı ve Afrin konusunda Esed'le yapılan görüşmeleri yürüten isim olan Öner Alluş, örgüt tarafından infaz edildi

PKK'dan korkunç infaz! Sözde bakan öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD'nin sözde enformasyon bakanı ve Afrin konusunda Esed'le yapılan görüşmeleri yürüten isim olan Öner Alluş, Tel Abyat'ta ki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.

Akşam'da yer alan habere göre, Tel Abyat'taki evinde ölü bulunan Ömer Alluş'un, geçtiğimiz 20 günlük süreçte Halep ve Şam'da yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sona ermesin müteakip PKK tarafindan 2 gün önce Tel Abyat'a çağrıldığı bildirildi. Alluş'un, başarısızlıklarından dolayı örgüt tarafından infaz edildiği iddia ediliyor.

Tel Abyat ve Rakka işgali öncesi kurulan sözde PKK yerel meclislerinin de başkanlığını yapan Ömer Alluş, aynı zamanda örgütün enformasyon bakanı olarak da görev yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
PKK PYD Beşşar Esad ömer alluş

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bu dinsiz kopeklerden maşa pisliklerinden hersey beklenir
tayip baban ne diyor kimsenin dinini imanin i sorgulamak kimsenin hadine degil beni dinlemiyorsan tayip babani dinle
bu pskolojik savasi kimse yemiyor tayipin medyasi
su testisi su yolunda kırılır.
yiyin bir birinizi yakın da TSK hepinizi infaz edecek geilyor ya teslim olun olmazsanız gebereceksiniz
pkk/ypg ABD nin maşası terör şirketidir. eseda yanaşırsa yani rusyaya yanaşmak demek olur bu tabiki ABD tarafından bitirilir. hepsinin canı cehenneme..abd ninde rusyanında maşalarınında
Yiyin birbirinizi çakallar.Bu sözde üst düzey infazları BUNLARI KULLANAN ÜST AKIL YAPAR
lan oğlum akıllı olun bırakın şu ülke kurma sevdasını arap kürt türk birlik olalım kürtler bizim kardeşimizdir siz bizimle hareket edin yeter öldüğünüz lan
bırbırı yesınler
İnsafsızlar niye adamı öldürüyorsunuz bize gönderseydiniz yüce divanda yargılardık,
Kandil deki o deyyus maçası sıkıyorsa Afrin'e gelsin bak sonu ne oluyor,afrinde bir tek teröris kalmayacak bunları kafasını sorsunlar sonları ölüm,hiçmi hiç şansları yok,sıra Kandil'e de gelir inşallah.
Bunlar nasıl Türkiyeye güç yetireceklerini düşünür. Bunlar salak işimiz kolay arkadaşlar.
Masumların,şehitlerin,gazilerin hasılı milyonların ahını alanlara ne dünya da ne ahirette huzur olamaz ve olmamalıdır.
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