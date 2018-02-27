PKK'dan sivil barikat! 30 bin kişi...

Söz konusu sivillerin Afrin ve çevresindeki köylere yerleştirildiği bildirildi. Meskun mahal savaşında sivilleri kendisine barikat olarak kullanacak olan teröristler, siviller üzerinden propaganda yapmayı hedefliyor.

Öte yandan terör örgütü silah zoruyla getirdiği sivillerin yanı sıra kentten ayrılmasına izin vermediği Afrinli sivillere de ilçenin merkezinde hendekler kazdırıp savunma duvarları ördürüyor.

Sivilleri canlı kalkan ve barikat olarak kullanan ve bununla yetinmeyen PKK/PYD, muhtemel bir şehir çatışmasında şehir halkının kendisi için savaşması için de baskı yapıyor. (Yeni Şafak)