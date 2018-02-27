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PKK'dan sivil barikat! 30 bin kişi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 09:37 | Son Güncelleme

PKK/PYD, Afrin'e sıkıştıkça siviller üzerinden dünya kamuoyunda algı oluşturma taktiğine yenilerini ekliyor. TSK ve ÖSO'dan kaçarken sivilleri de zorla beraberinde götüren teröristlerin, bu yolla köylerden 30 bin sivili topladığı öğrenildi.

Söz konusu sivillerin Afrin ve çevresindeki köylere yerleştirildiği bildirildi. Meskun mahal savaşında sivilleri kendisine barikat olarak kullanacak olan teröristler, siviller üzerinden propaganda yapmayı hedefliyor.

Öte yandan terör örgütü silah zoruyla getirdiği sivillerin yanı sıra kentten ayrılmasına izin vermediği Afrinli sivillere de ilçenin merkezinde hendekler kazdırıp savunma duvarları ördürüyor.

Sivilleri canlı kalkan ve barikat olarak kullanan ve bununla yetinmeyen PKK/PYD, muhtemel bir şehir çatışmasında şehir halkının kendisi için savaşması için de baskı yapıyor. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
PKK Afrin TSK ÖSO

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
YARINDA EYYY ÖSO DERSENİZ ŞAŞIRMAYIZ
amacın ne senin insansı
ozaman bütün insanļarı katlet, hepsinin birgün kötü olma ihtimali var. Seni gidi beyin fukarası...
Ne yapsalar faydası yok..bu pkk illeti bitecek..sivillerin arasından onları tek,tek avlıycak özl.hrk. görürsün yakında anyayı,konyayı...o kalkan sana batacak hain şerefsiz örgüt...
köylerdeki her sivilin birer çocugunu zorla veya paraylan örgüte katılar ve sivilere gelmeseniz çocugunuzu türkler öldürür diyorlar mejburen siviler afrine gidiyor...
köylerdeki her sivilin birer çocugunu zorla veya paraylan örgüte katılar ve sivilere gelmeseniz çocugunuzu türkler öldürür diyorlar mejburen siviler afrine gidiyor.................ve bunu yapınca destekleyicileri daha da çogalıyor ...
TSK NIN ELE GEÇİRDİĞİ KÖY SAYISI 10 ADET.BU 10 KÖYDE 30 BİN SİVİL Mİ YAŞIYORMUŞ.
olmazsa tayyip oraya gelecekmiş terörüsleri maf edecekmiş?tv,de demiyor çocuklarımla dağmadımla,da savaşmaya giderim?????????
allah PÖH VE askerimizin yardımcısı olsun
HER TÜRLÜ PİSLİĞİ MUBAH SAYAR BUNLAR.
bunlardan herşey beklenir
o köylülerde bu kadar korkak olmasın arkadaş..bizim ceddimiz kurtuluş savaşında düşmanla yeri geldi kazma kürekle savaştı.....suriyeliler kendi vatanları için ölmekten ziyade kaçmayı yeğliyorlar....
allah verir bir kolaylık
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